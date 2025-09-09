Las visitas guiadas vuelven a la fortificación del Turó del Montgròs (Barcelona) tras las reformas

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las visitas guiadas volverán a la fortificación ibérica del Turó del Montgròs el próximo 21 de septiembre después de que la Diputación de Barcelona haya finalizado las reformas para ampliar el itinerario de visita al yacimiento, situado en el municipio de El Brull.

Según ha informado la Diputación en un comunicado este martes, las obras han supuesto una inversión de 267.000 euros, que han permitido instalar diversos elementos para hacer "más cómoda y completa" la visita al Montgròs, y de momento se han previsto 25 visitas hasta verano del año que viene, que requerirán inscripción previa.

Por un lado, se ha alargado el mirador del lado oeste de la muralla, al que se ha añadido un rellano de conexión y un tramo nuevo de escaleras, y por otro lado, se ha construido una nueva pasarela en el mismo extremo para circundar totalmente la fortificación.

También se han construido estructuras tubulares de acero galvanizado y diversos tramos de escalera, que permiten completar el recorrido de la visita con barandillas y rampas para adecuar topográficamente los desniveles que comunican los miradores con los restos arqueológicos.

El monumento ha permanecido cerrado al público durante los últimos 2 años, tiempo en el cual han continuado las tareas de investigación arqueológica y se ha aprovechado para ejecutar un proyecto de ampliación para mejorar la experiencia de los visitantes.