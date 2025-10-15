Voluntariado coordinado por Protecció Civil continúa limpiando zonas afectadas por las lluvias

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado coordinado por Protecció Civil de la Generalitat ha continuado este miércoles con las tareas de limpieza y recuperación en las zonas afectadas por las lluvias en Terres de l'Ebre (Tarragona) el pasado domingo.

Un centenar de voluntarios de 25 asociaciones de Voluntariat de Protecció Civil y de Cruz Roja se han desplazado a Alcanar, la Ràpita, Amposta y Roquetes (Tarragona) para asistir a los vecinos y a las autoridades locales, informa Protecció Civil en un comunicado.

Según explican, las tareas se han centrado en la limpieza de casas y de la vía pública y la valoración de la jornada ha sido positiva, por lo que los ayuntamientos de Santa Bàrbara (Tarragona) y la Ràpita han expresado que no necesitarán "tantos" efectivos este jueves.

Durante la tarde, el voluntariado que trabajaba en la Ràpita ha recibido la visita del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque y la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.

Este jueves continuará el dispositivo especial de ayuda a la recuperación, que está previsto que trabaje "mayoritariamente" en Alcanar.