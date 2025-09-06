Vox acusa a Illa de estar "financiando la delincuencia y la inmigración ilegal"

Archivo - La diputada de Vox en el Parlament María García - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlament María García ha acusado este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar "financiando la delincuencia y la inmigración ilegal".

García ha criticado que se fomentan "las políticas de puertas abiertas" y considera que Illa abandona a los vecinos a su suerte, ha declarado a los periodistas en Barcelona.

Por eso, ha reclamado a Illa que "deje de hacer viajes a Japón y viajes a Bruselas para reunirse con prófugos de la justicia" y que hable con los vecinos para explicarles por qué ha destrozado su paz, sus barrios y su seguridad, ha dicho textualmente.

La diputada afirma que los vecinos del barrio viven un "infierno" como consecuencia, según ella, de la inmigración ilegal masiva que se lleva dando durante años, y que ve incrementada exponencialmene los dos últimos meses.

García ha dicho que Vox va a "dar la vuelta a todas las políticas de puertas abiertas y a toda esta situación que está destrozando la vida de los vecinos".

LISTAS DE ESPERA

También se ha referido a las listas de espera médicas, otra de las "grandes lacras" en Catalunya.

Para García, el Departament de Salud se ha preocupado por las políticas lingüísticas mientras ha "abandonado a los pacientes", y ha asegurado que en 2024 murieron más de 2.000 personas esperando una intervención quirúrgica.

"No hay derecho. Los catalanes merecen una sanidad centrada en el paciente y no centrada en la ideología", ha añadido.