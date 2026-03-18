Vox exige que Illa convoque elecciones tras retirarse el proyecto de Presupuestos de 2026

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha exigido este miércoles que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, convoque elecciones tras retirarse el proyecto de Presupuestos de 2026 por falta de acuerdo con ERC.

"Que tome de ejemplo a Vox, que cuando se cumplían las condiciones que habían puesto en los gobiernos hemos salido y hemos forzado la convocatoria de elecciones, que haga lo mismo", ha sostenido en una rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Garriga, la decisión de Illa de retirar los Presupuestos responde a la voluntad de esperar a que pasen las elecciones andaluzas --a las cuales es candidata la ministra de Hacienda, María Jesús Montero-- para "que le cedan el IRPF".

También el líder de Vox en el Parlament y secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha pedido en una publicación en 'X' recogida por Europa Press una convocatoria electoral: "Los catalanes no podemos permitirnos una semana más con el PSC calentando sillones".

"Cuando no puedes cumplir tus promesas y no puedes aprobar presupuestos, lo lógico es renunciar por compromiso y honradez con tus electores y con el conjunto de los ciudadanos a los que eres incapaz de gobernar", ha concluido.