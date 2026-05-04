Vox pide la dimisión de Parlon y ve "manipulación" en el asesinato de Esplugues (Barcelona)

Ignacio Garriga en el Parlament, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

Ignacio Garriga exige la comparecencia "inmediata" de Illa para dar toda la información del caso

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha pedido la dimisión de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y considera que hay ocultación y "manipulación" de la información sobre el asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona) este sábado por la mañana.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este lunes en Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el marco de la concentración que se ha celebrado esta tarde ante el Ayuntamiento para lamentar el asesinato de esta vecina, cuyo presunto autor fue detenido por los Mossos d'Esquadra.

"Pretenden que nos acostumbremos a los machetazos y asesinatos y no es normal. No es normal que una joven decida salir a pasear con su padre y no vuelva a casa porque ha sido degollada al grito de 'Alá es grande' en las calles de su municipio", ha afirmado el también secretario general de Vox.

Insiste en que no van a tolerar esta situación y ha añadido: "Vamos a denunciar no solo a los responsables de que haya ocurrido, sino a todos aquellos que callan de manera cómplice. Hoy es día para denunciar el silencio informativo al que ha sometido a la población la Generalitat, el Gobierno y muchos medios".

CRÍTICAS AL GOVERN

Ha criticado el "silencio" del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante este caso, a quien también le reprocha que sí que dedicara unas palabras a la Global Sumud Flotilla.

En este sentido, ha pedido que Illa comparezca "de manera inmediata" para dar todas las informaciones relativas a este caso, ya que insiste en que se está mintiendo.

También ha criticado el silencio, dice, de la Conselleria de Interior de la Generalitat y asegura que no van a "tolerar que se insulte a los catalanes y al conjunto de los españoles por parte de las instituciones públicas".

"No vamos a tolerar que salga la consellera de Interior, el presidente de la Generalitat o quien sea de la Moncloa a decir que nada tiene que ver con el islamismo. No vamos a tolerar que digan que nada tiene que ver con un hombre magrebí, porque si hubiera sido español, la cara abría salido en todos los telediarios a todas horas y hubiéramos sabido el nombre y la ubicación de su residencia", dice.

"EXPULSAR A ESTOS DELINCUENTES EXTRANJEROS"

Ha insistido en la manipulación y constante mentira, dice textualmente, y traslada el apoyo a los familiares: "Estamos rendidos ante la criminalidad islamista y ante políticos que han rendido nuestras calles a la criminalidad".

"Es día para señalar a esos políticos que, en lugar de expulsar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles, prefieren mantenerlos con el dinero de los españoles en nuestras cárceles para luego considerar su estancia en la cárcel como arraigo y someterlos al proceso de regularización masiva, que es el mayor acto de traición al pueblo español que está impulsando el Gobierno", añade.