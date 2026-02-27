Vox presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos porque "no suponen un cambio de rumbo"

El porrtavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha anunciado este viernes que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2026 porque "no suponen un cambio de rumbo".

"Son una continuidad de los Presupuestos anteriores pactados entre ERC, Comuns y PSC de 2023. No suponen un cambio de rumbo a las políticas que exigimos desde Vox y no son los que los catalanes necesitan", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Así, ha criticado el incremento de 9.000 millones del capítulo de ingresos porque, a su juicio, salen del esfuerzo de los catalanes, y también detectan carencias en el capítulo de gastos porque consideran que se necesita más apoyo para ámbitos como la educación, la sanidad y la seguridad y menos para "estructuras políticas que suponen una duplicidad, que son prescindibles y no aportan nada".

Además de lamentar que Illa busque a ERC y Comuns para sacar adelante las cuentas, ha manifestado que no le extraña que también tengan el apoyo de patronal y sindicatos: "Una foto que nos cuesta a los catalanes 20 millones de euros. Es el dinero que recibirán y por eso abrazan la teta que les va a dar de comer".

También ha considerado una buena noticia que el presidente de la Generalitat convocara elecciones si no puede aprobar los Presupuestos porque, en su opinión, sería una oportunidad para poder "revertir y cambiar las políticas que perjudican el día a día de los catalanes", aunque no lo ve creíble.