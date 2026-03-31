Vox ve una "victoria judicial" en la sentencia del TSJC sobre el decreto del catalán en la escuela

El diputado de Vox en el Parlament Manuel Acosta en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament Manuel Acosta ha tildado de "victoria judicial" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula parcialmente el Decreto 91/2024 regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

"Celebramos esta orden del TSJC, pero lamentablemente creemos o sospechamos que no se ejecutará si vemos el largo historial de incumplimientos por parte de la Generalitat", ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Vox se ha pronunciado así tras la decisión del tribunal de este lunes de estimar parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y que implica que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del Decreto quedan sin aplicación.

Acosta ha afirmado que se trata de un "terrible varapalo judicial" para el Govern y un alivio para miles de familias castellanohablantes que, a su juicio, son tratadas como extranjeras en Catalunya.

"Repugna realmente escuchar a Illa, ayer concretamente, cuando dice que la orden del TSJC es un ataque al catalán y al modelo de Catalunya", y ha acusado a la Generalitat de perseguir a las familias que piden escolarizar a sus hijos en castellano.

Y ha concluido que el modelo de escuela catalana "es un modelo fracasado, caduco" y que usa el catalán no como riqueza, sino como muro de exclusión.