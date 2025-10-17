Vueling y AECC lanzan una campaña para sensibilizar sobre la detección precoz del cáncer de mama

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han lanzado la campaña 'Safety Check' para sensibilizar sobre la detección precoz del cáncer de mama, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemorará este domingo.

La compañía ha vestido algunos de sus aviones de rosa con mensajes que recuerdan la importancia de hacer revisiones médicas periódicas, informa en un comunicado este viernes.

La campaña adapta el lenguaje de la aviación al ámbito de la salud para recordar que "igual que ningún vuelo despega sin un control de seguridad previo, nadie debería olvidar realizar sus revisiones médicas periódicas".

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, ha dicho que es "es una invitación a detenerse, a cuidarse y a entender que la prevención también salva vidas".

"Este tipo de campañas nos permiten ir más allá del servicio de transporte: conectar con las personas en un plano humano. La salud es lo más valioso", ha añadido.