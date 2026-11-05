Vueling extiende hasta verano la ruta Barcelona-Madrid y realizará hasta cinco vuelos diarios

Archivo - Imagen de un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciado que extiende hasta verano la ruta entre Barcelona y Madrid con hasta cinco vuelos diarios, en un comunicado este jueves.

La compañía ha añadido 260.000 plazas adicionales a la ruta entre las dos ciudades, con lo que sumará cerca de 350.000 asientos.

Ha explicado que esta misma semana ha sumado un vuelo diario de martes a jueves, con lo que tiene tres frecuencias diarias, y que irá sumando capacidad a la ruta progresivamente hasta los cinco vuelos diarios en las épocas y días de la semana con mayor demanda.

Ha recordado que recuperó la conexión el pasado 5 de octubre por los problemas en la alta velocidad ferroviaria y que extiende la programación "para adaptar la oferta de vuelos a las necesidades de movilidad entre ambas ciudades, especialmente entre los clientes que viajan por motivos profesionales".

La compañía ha explicado que desde el 29 de octubre ha reforzado su operativa con más de 7.200 asientos extra en las rutas desde Barcelona a Sevilla, Málaga, Jerez y Madrid, con nuevos vuelos y el uso de aviones más grandes, y que a partir de enero, la ruta Barcelona-Sevilla tendrá una frecuencia diaria más, hasta 8.