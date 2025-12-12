Vueling integra la app 'Háblalo' dirigida a personas con dificultades de comunicación verbal

La app de Vueling 'Háblalo' - VUELING

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha incorporado la aplicación móvil 'Háblalo', herramienta "pionera" cuya finalidad es mejorar la experiencia de viaje de personas con dificultades de comunicación verbal, informa en un comunicado este viernes.

Mediante mensajes predefinidos, pictogramas y guías, este programa permite a todos los viajeros "disfrutar de una experiencia de vuelo más autónoma desde el aeropuerto hasta la llegada al destino final".

'Háblalo' es una aplicación gratuita, que funciona también sin Internet, permite generar audios en español, catalán, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, hindi y japonés a partir de diferentes opciones: mensajes escritos, frases predefinidas o bibliotecas de pictogramas adaptadas al contexto viajero.

La aplicación incorpora secciones como 'Chat', que permite escribir y traducir mensajes a voz en el idioma elegido; 'Háblalo Cards', biblioteca de mensajes ilustrados con pictogramas; 'Atajos' y 'Frases', para construir respuestas personalizadas a partir de menús temáticos; y 'Recorridos', guía interactiva donde se explican todos los pasos desde el aeropuerto hasta la llegada al destino.

Además, permite configurar la velocidad del audio, la vibración y el idioma, para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

EN EL MARCO DE 4YFN

La implantación de la app 'Háblalo', creada por la startup Asteroid Technologies, se enmarca en el Next Gen Aviation Challenge, organizado por Vueling en el marco del 4YFN de este 2025, donde fue la ganadora en la categoría de experiencia de cliente, entre más de 70 candidatos presentados.

La aplicación puede descargarse tanto desde Apple Store como desde Google Play; disponible para todo tipo de móviles.