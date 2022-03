Vueling y Nayak visibilizan en un video a las mujeres que trabajan en el Aeropuerto de El Prat

Las mujeres trabajadoras en la aerolínea y la empresa de servicios técnicos representan el 6% del total de la plantilla

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling y la empresa de servicios técnicos Nayak han lanzado un video testimonial con motivo del Día Internacional de la Mujer este martes, en el que entrevistan a siete mujeres para hablar de su día a día en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y visibilizarlas, ya que representan, entre ambas empresas, el 6% del total de sus trabajadores.

Según un comunicado conjunto de este miércoles, la mayoría de mujeres que trabajan en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y en las instalaciones de Vueling son técnicas de mantenimiento aeronáutico, ingenieras de planificación y de mantenimiento senior, ingenieras de flota y de planta motriz de aeronaves.

En el video, las mujeres muestran su visión sobre la igualdad laboral en el ámbito del mantenimiento aeronáutico y su contribución, así como experiencias y aprendizajes para animar a las mujeres jóvenes a formarse en mecánica aeronáutica y a pensar en el mantenimiento como una carrera profesional de futuro.

Con el video y ante la "situación de baja paridad generalizada en el sector", Vueling y Nayak buscan visibilizar a las mujeres y generar referentes profesionales para niñas y jóvenes.

Según datos de Women in Aviation International, en los últimos 20 años a nivel mundial la representación de mujeres en puestos de mantenimiento aeronáutico ha crecido un 1% mientras que el estudio 'Increasing the Participation of Women in Aerospace' constata que es necesaria la visibilidad de mujeres profesionales para aumentar el conocimiento de jóvenes con la creación referentes.