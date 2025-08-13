Vueling operará más de 1.700 vuelos en Barcelona durante el puente de agosto

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, operará más de 1.700 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona entre el 14 y el 17 de agosto, coincidiendo con el puente de agosto, y más de 2.900 vuelos en toda su red, una media de más de 700 vuelos diarios, informa en un comunicado este miércoles.

Barcelona, la principal base operativa de Vueling, concentra su mayor demanda hacia destinos nacionales como las Islas Baleares (Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca), Málaga, Tenerife o Gran Canaria.

En cuanto a destinos europeos, los viajeros apuestan por Londres, París, Ámsterdam, Roma-Fiumicino, Lisboa o Milán.

Para la temporada de verano, Vueling ha programado más de 27 millones de asientos en toda su red, "reforzando su presencia en aeropuertos clave, el mercado nacional y los principales corredores internacionales", indica la compañía.

En julio de 2025, la aerolínea transportó en Barcelona un total de 2.204.011 pasajeros, lo que representa un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior.