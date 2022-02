Vueling participará en el 4YFN para conectar con el ecosistema de empresas emergentes

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling participará en el Four Years From Now (4YFN), que tendrá lugar del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, para conectar con el ecosistema de empresas emergentes.

En un comunicado este jueves, la aerolínea ha explicado que también estará para impulsar proyectos en Hangar 51, la aceleradora de IAG y atraer talento digital.

Hangar 51 cuenta con el Programa Accelerator e Investment y tiene el objetivo de desarrollar soluciones y resolver retos empresariales de alto valor utilizando tecnología emergente y nuevos enfoques.

La compañía generará un espacio con un formato de Elevator Pitch para que las empresas emergentes dejen sus propuestas de valor durante el evento.

Las empresas emergentes seleccionadas en el proceso obtendrán acceso a los recursos de la aerolínea e iniciarán una prueba de concepto acelerada, donde podrán presentar soluciones reales a través de un proyecto de colaboración en tan solo 10 semanas.

Vueling, que participará en dos mesas redondas, ha renovado un año más el acuerdo con GSMA para volver a ser una de las aerolíneas asociadas al congreso.

El salón 4YFN es el evento de empresas emergentes más importante de la industria móvil y se celebra de forma simultánea con el Mobile World Congress de Barcelona.