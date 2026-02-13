Vueling suma 1,55 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona en enero, un 2,5% más

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling cerró enero con 1,55 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona, cifra que representa un incremento del 2,5% respecto al mismo mes del año anterior, informa en un comunicado este viernes.

Por su parte, el Aeropuerto de Barcelona registró 3,81 millones de pasajeros en enero, un 3% interanual más, lo que supone un récord histórico del aeródromo en este mes.

Del total, 3,8 millones correspondieron a pasajeros comerciales (+3%), de los que 2,82 millones viajaron en vuelos internacionales (+4,8%) y 971.749 en vuelos nacionales (-1,9%).