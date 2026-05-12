Vueling, tercera aerolínea más puntual de Europa en abril

Archivo - Avión de la compañía Vueling - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha sido la tercera aerolínea más puntual de Europa durante el mes de abril, con un índice de puntualidad del 89,04%, según el ranking 'The most on-time Airlines' de la consultora Cirium.

Vueling, que en abril registró un total de 18.714 operaciones que la sitúa entre las compañías con mayor número de vuelos de Europa, también ha sido la aerolínea 'low cost' más puntual en Barcelona, con un índice del 88,1 %, durante ese mes, informa en un comunicado este martes.

La aerolínea también lidera la puntualidad en otros aeropuertos como Málaga (87,8 %), Sevilla (92,3 %) y A Coruña (88,6%).

Los informes de puntualidad de Cirium para aerolíneas y aeropuertos son el análisis más antiguo de este tipo en la industria, que se iniciaron en 2008.

El análisis se basa en datos de más de 600 fuentes de información de vuelo en tiempo real, con una junta de asesores independientes, que garantiza una visión precisa y equilibrada del análisis de la puntualidad de las aerolíneas.