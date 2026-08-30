Vuelven a circular trenes de alta velocidad de Barcelona a Girona tras la incidencia de la mañana

Archivo - Un cartel indica los trenes de alta velocidad - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona se ha reanudado este domingo por la tarde, tras interrumpirse por la mañana a causa de falta de tensión eléctrica al caer una catenaria.
La incidencia se había producido en la estación de la Sagrera de Barcelona, donde se ha reanudado y "tenderá a normalizarse de manera paulatina", informa Renfe vía X sobre las 19.40.
Esta incidencia obligó a activar el plan Ferrocat en fase de prealerta.