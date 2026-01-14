Vytrus firma un préstamo de 2 millones de libre disposición durante 12 meses con el ICF

Archivo - Los cofundadores de Vytrus, Albert Jané y Òscar Expósito. - VYTRUS - Archivo

Vytrus Biotech ha firmado un préstamo de 2 millones de euros de libre disposición durante los próximos 12 meses con el Institut Català de Finances (ICF), informa en un comunicado remitido a BME Growth este miércoles.

La operación tiene un tipo de interés fijo del 3,03% y un plazo de devolución de 10 años, incluyendo un año de carencia; no conlleva comisiones de estudio, apertura o formalización, y el coste de amortización anticipada es del 0,25% del principal.

El préstamo debe servir para financiar una nueva planta productiva en Terrassa (Barcelona), que contará con una inversión de 3,5 millones para reforzar su capacidad productiva y dar respuesta a las expectativas de crecimiento del negocio en los próximos años.

Está previsto que la nueva planta esté en pleno funcionamiento en el último trimestre de este año y que permita a la empresa multiplicar por tres su capacidad productiva.

La empresa fundada por Albert Jané y Òscar Expósito estima que, en una segunda fase de la nueva planta y con una inversión adicional de unos 2 millones de euros, podría multiplicar por cinco su capacidad productiva actual.