Wallbox firma un acuerdo con Freenow by Lift para impulsar la electrificación del taxi en Europa

Vehículos eléctricos de Freenow con cargadores de Wallbox - WALLBOX

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Wallbox y Freenow by Lift han firmado un acuerdo para impulsar la electrificación de las operaciones de taxi en distintos mercados europeos, informa Wallbox en un comunicado este miércoles.

El acuerdo contempla que los conductores y operadores de flotas con vehículos eléctricos e híbridos enchufables que operan con la plataforma tendrán "condiciones exclusivas en una selección de soluciones de carga" de Wallbox.

La oferta incluirá Pulsar Max para conductores particulares, así como Pulsar Pro y eM4 para entornos de carga compartida y flota, y está disponible en Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda y España.

Además de los descuentos, los usuarios tendrán acceso a la red local de instaladores certificados de Wallbox, "garantizando una experiencia ágil y sencilla desde el primer contacto hasta la instalación".

Wallbox ha señalado que la alianza refuerza su posición en la electrificación de la movilidad profesional en Europa.