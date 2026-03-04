Wallbox pierde 103 millones en 2025, un 32% menos

Archivo - El cofundador y CEO de Wallbox, Enric Asunción, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Wallbox cerró su año fiscal 2025 con unas pérdidas de 103 millones de euros, un 32% menos que en el año anterior, informa en un comunicado este miércoles.
La empresa registró unos ingresos de 145,1 millones, mientras que el Ebitda ajustado fue de 29,5 millones negativos, un 51% mejor que un año atrás.
La compañía ha dicho que estas cifras reflejan "el impacto positivo de las medidas de optimización operativa, mejora de procesos y eficiencia implementadas".
El ceo de Wallbox, Enric Asunción, ha explicado que han centrado los esfuerzos "en construir una organización más eficiente, resiliente y preparada para el futuro, reforzando las bases del negocio".
Ha añadido que la compañía "sigue avanzando" en el proceso de refinanciación, que esperan completar en las próximas semanas.