William Fichtner recibe el Premio Máquina del Tiempo del Festival de Sitges

Participa en la serie 'The Talamasca' que adapta el universo de Anne Rice

SITGES (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El actor estadounidense William Fichtner, secundario de lujo en películas como 'Heat', 'Contact' o 'Armageddon', ha recibido la tarde de este jueves un Premio Máquina del Tiempo del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

Al recibir el premio, el actor ha agradecido la acogida del festival, que ha calificado de "fantástico", especialmente su público.

Tras aparecer en grandes producciones de los 90, en los 2000 se puso en la piel del diablo en el filme 'Furia ciega' y participó en taquillazos como 'Independence Day: contraataque', debutando como director y guionista en 'Cold Brook'

El actor ha retornado al género fantástico con la serie de televisión 'The Talamasca', que estrenará su primera temporada en AMC+ el 27 de octubre adaptando el universo fantástico y gótico de la escritora estadounidense Anne Rice, la autora de 'Crónicas vampíricas', y del que se ha presentado un avance en Sitges.

En rueda de prensa, Fichtner y el productor ejecutivo Mark Johnson han presentado esta serie que se centra en una sociedad secreta llamada Talamasca, formada por mujeres y hombres encargados de perseguir seres sobrenaturales como brujas, vampiros, hombres lobo y otras criaturas.

Johnson, que ha producido series como 'Breaking Bad' o películas recientes como 'Los que se quedan', ha asegurado que Rice fue una autora adelantada a su tiempo, y ha remarcado que cree que la serie abraza su "fuerza de escritura".

El productor ha afirmado que la serie no adapta un libro en concreto de Rice sino que trata sobre esta organización que aparece en varios de ellos, y lo han tratado como si fuera una historia de espías: "Intentamos hacer un John Le Carré, con este elemento sobrenatural detrás de ella".

"ESPACIO" PARA EXPERIMENTAR

Ha afirmado que el hecho que no hubiera ningún libro 'The Talamasca' le dio "mucho espacio" para jugar y experimentar, y ha dicho que por ejemplo la película de 'Entrevista con el vampiro' era muy fiel al texto literario.

William Fichtner ha asegurado que en uno de los aspectos que le atrajo de la serie fue el guión y ha dicho que para él "siempre es divertido caminar por una nueva ruta".

Ha explicado que, para él, la gran diferencia entre rodar una serie o una películas es la cuestión temporal, ya que mientras que una serie se trabaja más rápido, sabiendo que son más horas de rodaje en un día, mientras que en un filme "hay un poco más de tiempo para respirar".