Wyoming, Lafuente y Terribas defienden la información veraz en la recepción de los Premios Ondas

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comunicador El Gran Wyoming y los periodistas Isaías Lafuente y Mònica Terribas han reivindicado este miércoles la información veraz, adaptarse a los tiempos y dar voz a través a diferentes realidades, en la recepción anual de los Premios Ondas en el Palacete Albéniz de Barcelona, con el alcalde Jaume Collboni y la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay antes de la gala de las 20.00 en el Liceu.

En declaraciones a los periodistas, El Gran Wyoming, que ha sido premiado como mejor comunicador por 'El intermedio' (La Sexta), ha defendido la información veraz al afirmar que en 20 años en antena no han emitido ni una sola mentira: "Es una toma de posición. Hay otros que se dedican exclusivamente a esto".

Lafuente, galardonado por la mejor trayectoria radiofónica, ha remarcado que recibir un Ondas está muy bien pero que, para él, el premio es el trabajo diario, y ha defendido que la radio es el medio audiovisual más antiguo y más joven: "Seguramente, porque somos muy modestos. Nuestro gran mérito a lo largo de 100 años de historia es que nos hemos sabido adaptar a los nuevos tiempos".

Terribas ha afirmado que le hace muy feliz que 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' (HBO Max) haya sido reconocido como mejor documental, y espera que las protagonistas puedan recibir el aplauso del público por el "coraje y la energía" de dar voz a sus historias en la serie.

PROGRAMAS

Los 72 Premios Ondas han reconocido al 'Versió Rac1' (Rac1) y su director y presentador, Toni Clapés, que ha dicho que la radio ha vivido muchos cambios buenos en los últimos tiempos; que con el tiempo le gustaría que se recordara al programa por hacer "radio de entretenimiento e información", y que inmigrantes le han dicho que han conocido el catalán por su espacio.

También se ha premiado a 'Cafè d'idees' (Ràdio 4 - La 2) y Lorena Amo (que lo copresenta junto a Gemma Nierga) ha asegurado que el programa reivindica una pregunta: "Salir por la tele parece que te hace estar más pendiente de otras cosas, pero Gemma siempre insiste en '¿Nosotros qué queremos preguntar?' y '¿Qué queremos saber?' Y eso marca un tono de hacer las cosas".

OTROS PREMIADOS

Otras premiadas han sido las integrantes del elenco de 'Furia' (HBO Max), entre ellas la actriz Carmen Machi, que ha explicado que sus momentos de furia han sido personales y difíciles, y ha dicho que el regreso de 'Aída', en formato película, seá el 30 de enero.

La actriz Nathalie Poza, también del reparto, ha considerado que la serie está contada con diálogos particulares que permiten al público reflexionar sobre diferentes temas de actualidad y "poder soportar mejor este mundo infame".

La cantante Pastora Soler, premiada por su trayectoria en tres décadas, ha afirmado que no se lo esperaba y, entre los momentos "icónicos" que destaca de su carrera, se queda con su representación de España en Eurovisión en 2012 y la primera vez que le dieron un disco de oro o de platino.

RECONOCIMIENTOS

Los Ondas también han reconocido a las series 'Querer' (Movistar+), 'Celeste' (Movistar+) y 'Pubertat' (HBO-3Cat; los programas especiales de las cadenas de radio en el apagón del 28 de abril; y en la categoría de intérprete, Secun de la Rosa se ha llevado el premio de mejor intérprete masculino por 'Superstar' (Netflix).

En música se ha premiado 'ex aequo' a Valeria Castro y Guitarricadelafuente como fenómeno musical del año, y Los40 Music Awards celebrados en 2024 en Barcelona como mejor espectáculo; los Ondas Internacionales han reconocido al periodista argentino Alejandro Dolina, y el premio especial ha recaído en Paco Lobatón por su larga trayectoria televisiva, entre otros reconocimientos.