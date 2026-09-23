La Xarxa estrena el programa divulgativo sobre IA 'Zeros i uns' en colaboración con Eurecat

Colaboración entre La Xarxa y Eurecat - EURECAT-LA XARXA

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo programa de La Xarxa sobre inteligencia artificial (IA) y nuevas tecnologías en colaboración con el centro tecnológico Eurecat, 'Zeros i uns', se estrenará el domingo 27 a las 21 horas con vocación divulgativa para llegar a todo tipo de públicos, informan ambas entidades este miércoles en un comunicado.

El espacio trata de explicar los conceptos tecnológicos que cada vez están más presentes en la sociedad "con un lenguaje didáctico, sencillo y con ejemplos prácticos".

El programa, que se emitirá en las televisiones locales y su plataforma, La Xarxa+, está dirigido y presentado por el periodista de esta cadena, Joan Ferrer, y "tiene una estructura dinámica y ágil, dividida en varias secciones".

Cada emisión tratará sobre una temática en concreto y contará con entrevistas con reconocidos expertos en IA y nuevas tecnologías; a lo largo de media hora, se acercarán las últimas novedades en tecnología a toda la población, "para luchar contra la brecha digital y que nadie quede atrás en la revolución de la inteligencia artificial".

Cada programa, que tiene periodicidad semanal, cuenta con 2 reportajes de televisiones de proximidad y también habrá secciones como 'IA opinión', donde el periodista de Canal Terrassa, Oriol Carreras, tomará el pulso en la calle, o 'La IAIA responde', donde una entrañable abuela generada con IA responderá las preguntas que todos se plantean.

"Es, a la vez, un nuevo ejemplo de la vocación de servicio público que tienen las televisiones locales. Por otro lado, quiero poner especialmente en valor el hecho de contar con la experiencia y el asesoramiento de una institución pionera como Eurecat", ha asegurado la consejera delegada de la Xarxa Audiovisual Local, Núria de José.

"SUMAR CAPACIDADES"

'Zeros i uns' se hace en colaboración con Eurecat, que asesora y participa activamente en la elaboración del programa aportando, entre otros, "un experto de referencia": el director de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, Xavier Domingo.

Según el director general de Eurecat, Xavier López, la colaboración con La Xarxa "es una oportunidad para sumar capacidades y acercar a la sociedad las innovaciones tecnológicas que ya están repercutiendo en la competitividad empresarial, la salud y el bienestar de las personas y del planeta, así como en las dinámicas cotidianas".