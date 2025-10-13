Xirgo (CAC) pide nuevas competencias y herramientas ante el "cambio de paradigma" del audiovisual

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo, en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la institución, en el Parlament - EUROPA PRESS

Hernàndez ve al CAC más necesario que nunca ante la desinformación y la "revolución" del sector

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, ha reclamado que la institución que preside pueda asumir nuevas herramientas y nuevas competencias ante el "cambio de paradigma" que está viviendo el mundo audiovisual.

Lo ha dicho durante el acto del 25 aniversario del CAC, que ha acogido este lunes el Parlament, en el que han intervenido también la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernàndez, y el presidente del Parlament, Josep Rull.

Xirgo ha considerado que la decisión de crear el CAC fue una decisión valiente y visionaria, y ha añadido que ya en 2005 Catalunya fue consciente de la necesidad de ser pioneros en el audiovisual, por su papel en las democracias: "Sin medios serios, veraces, plurales, como los que tenemos en nuestro país, no hay democracia".

Para garantizar su función, ha defendido que el CAC debe, como todos los medios de comunicación, resituarse constantemente en un sector que en los últimos años ha cambiado mucho, según él, por lo que ha considerado necesario asumir nuevas funciones y competencias.

Ha pedido que la clase política se implique y sea valiente para eso: "Necesitamos un Govern y un Parlament que hagan una apuesta de futuro por el Consell y que, aparte de decirlo, la hagan. Necesitamos un CAC, sí, independiente y a veces algo incómodo", y ha advertido textualmente de que el despliegue de competencias y normativas europeas se está atribuyendo de forma prácticamente exclusiva a organismos estatales.

Ha abogado por que el CAC se convierta en el Consell de la Comunicació de Catalunya, para abarcar nuevas formas de comunicación más allá de los medios tradicionales: "No es en beneficio del CAC, tampoco lo olviden; es en beneficio de los ciudadanos de este país, que merecen unos medios serios y plurales, sea en radio, en televisión o en Internet, en todos los formatos".

Al acto han asistido también miembros de la Mesa del Parlament; diputados y representantes de los partidos; concejales de Barcelona; expresidentes de la Generalitat (José Montilla) y del Parlament Parlament (Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell, Laura Borràs, Anna Erra); consejeros, expresidentes y exconsejeros del CAC, así como responsables de medios de comunicación y otras autoridades.

SÒNIA HERNÀNDEZ

La consellera Hernàndez ha intervenido en nombre del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que canceló su asistencia por las lluvias: ha defendido que la creación del CAC fue "un acierto y un avance importante de Catalunya" que nació con la voluntad de homologarse a los sistemas comunicativos de Europa, y de alejarse de injerencias partidistas.

Ha dicho que hoy el CAC "ha cumplido y sigue cumpliendo este encargo", pero ha defendido seguir siendo ambiciosos en este ámbito ante un panorama que, en sus palabras, vive una auténtica revolución, y lo ha ejemplificado con el cambio de hábitos de los ciudadanos para informarse o entretenerse.

Por eso, considera "más necesario y más relevante que nunca" el papel del CAC ante un mundo globalizado que, ha advertido, debe garantizar un espacio a los medios de comunicación catalanes y en catalán, y ha afirmado que el catalán no debe ser un impedimento para conquistar nuevos mercados.

Ha dicho que hay mucho trabajo por hacer, y ha explicado que el Govern trabaja para garantizar "el derecho a una información veraz y plural", y ha citado propuestas como la Ley de la Comunicación Audiovisual y la actualización de los organismos reguladores que, ha dicho, pretenden impulsar a la vez con consenso y excelencia y rigor.

JOSEP RULL

Rull ha defendido que el CAC se pensó "en clave de país, con mentalidad de estado", se creó a través de una ponencia conjunta de varios grupos, y se aprobó por unanimidad, lo que prueba la generosidad que tuvieron los partidos en su momento, ha dicho.

"Se fue capaz de pensar en grande; de comprender cuáles eran los mejores instrumentos con los que contaban los países más avanzados y modernos de nuestro entorno. Con esta idea: somos una nación y ejerceremos plenamente nuestra condición de nación. Con una agenda modernizadora, desbordante e inspiradora", ha afirmado.

Ha defendido que el CAC siga cumpliendo esta función, y ha asegurado que merece para eso "los recursos humanos y tecnológicos y las competencias" que le permitan actuar en un nuevo entorno manteniendo, textualmente, el ser un referente de prestigio en Catalunya, en el ámbito europeo y en el mundo.

También ha dicho que la evolución del CAC en el Consell de la Comunicació de Catalunya es necesaria, y ha pedido que aquello que fue pionero no quede obsoleto: "Ustedes han centrado la pelota, pero ahora nos toca a los diputados del Parlament de Catalunya poder tener un nuevo paso".