Xirgo (CAC) plantea a Montilla, Mas, Puigdemont y Torra adaptar el regulador al mundo digital

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, se ha reunido a lo largo de octubre con los expresidentes de la Generalitat José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, a quienes ha expuesto la situación del Consell y la necesidad de adaptar el regulador al nuevo escenario digital.

Durante los encuentros, Xirgo ha mantenido con los expresidentes un intercambio de impresiones sobre la situación del sector audiovisual catalán, las dificultades regulatorias y competenciales del Consell, y la situación del catalán en el ámbito audiovisual, y les ha expuesta la necesidad de dar "un paso adelante" en alfabetización mediática, informa el CAC en un comunicado de este miércoles.

Xirgo se reunió a principios de octubre con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también para abordar la situación audiovisual, y tiene previsto reunirse durante las próximas semanas con el expresidente Pere Aragonès y, más adelante, con el expresidente Jordi Pujol.