Los XX GoliADs CEU UAO Awards de comunicación reconocen a Content Studio de Nestlé y Jirada

Ramon Pellicer durante la entrega de los premios este jueves en la CEU UAO - CEU UAO

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Los XX GoliADs CEU UAO Awards, organizados por estudiantes de la Universitat CEU Abat Oliba, han galardonado a la agencia Content Studio de Nestlé con el premio a Mejor spot publicitario, y a la agencia Jirada con el de Mejor campaña de valores humanos.

En los premios de este año, que se entregaron el jueves, han participado 28 agencias que han presentado más de 70 piezas a concurso, informa la universidad en un comunicado este viernes.

La agencia Content Studio de Nestlé ha sido premiada por la campaña 'Mi abuelo, mi bro', una pieza que "recupera la nostalgia y los vínculos familiares desde una mirada actual y cercana a la Generación Z".

Jirada recibe el galardón por la campaña 'La soledad no tiene edad', que pretende visibilizar que la soledad puede afectar a cualquier edad "y no solo a las personas mayores".

VML The Cocktail se hizo con el galardón a Mejor campaña gráfica por 'Mr. Ridiculously Good', una acción creada para Heinz que convirtió el lanzamiento de una nueva salsa boloñesa infantil en un cuento ilustrado dentro de la saga Mr. Men Little Miss.

CAMPAÑAS CON IA Y TRANSMEDIA

La agencia Iboo obtuvo el premio a Mejor campaña realizada con IA por 'Comida de Creativos', una pieza centrada en una herramienta digital que utiliza inteligencia artificial para "transformar la rutina del tupper diario en una experiencia útil, personalizada y divertida".

Fuego Camina Conmigo recibió el premio a Mejor campaña transmedia por 'Cuarta Catalana', una acción para Jumpers, que "refuerza la identidad local de la marca y su enfoque canalla frente a las multinacionales".

OTROS RECONOCIMIENTOS

El periodista Ramon Pellicer ha sido galardonado con el premio de la Mejor Trayectoria Profesional por su "prestigiosa carrera" en el ámbito informativo.

Fede Segarra fue distinguido como Mejor 'dircom' por su trayectoria al frente de la Comunicación estratégica de Damm; y el director de Comunicación de la Sagrada Família, Xavi Purcallà, fue galardonado con el premio Andreu Barrabino por su labor a la hora de conectar el ámbito profesional y académico.

Astrid Millán fue reconocida como Mejor talento joven; Ac2ality, como Mejor proyecto digital no convencional, y Roca Project obtuvo el galardón a Mejor podcast.

Además, se contó con un doble reconocimiento en el premio de Innovación y Creatividad: el Aula Magna de la CEU UAO fue distinguida con motivo de su centenario "como espacio de conocimiento, encuentro y creación"; y Núria Moliner fue galardonada por acercar la arquitectura a nuevos públicos.