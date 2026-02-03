Los XX Premios Sport Cultura Barcelona eligen a los finalistas de sus 3 categorías

Parte del jurado durante la votación - SPORT CULTURA BARCELONA - DANIEL LOEWE

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Sport Cultura Barcelona 2025 ha elegido este martes a los finalistas de cada una de sus categorías: Deporte, Cultura y Trayectoria, informa la entidad en un comunicado.

Son la futbolista Aitana Bonmatí, la nadadora de sincronizada Iris Tió, la atleta María Pérez, el baloncestista Ricky Rubio (Deporte); el ilusionista Antonio Díaz 'el Mago Pop', el actor Eduard Fernández, Fundació Pau Casals (Cultura); y el humorista, presentador y productor Andreu Buenafuente, Cinemes Verdi, Festival Primavera Sound y el periodista Josep Cuní (Trayectoria).

VALORES DEL DEPORTE Y LA CULTURA

Están elegidos por un jurado de varios socios de la entidad y periodistas, que eligen a personas e instituciones que transmiten los valores del deporte y la cultura a la sociedad.

Tras esta fase, otro jurado de socios de la entidad votará el ganador de cada categoría.

La edición anterior entregó sus premios en mayo de 2025 a la waterpolista Bea Ortiz (Deporte), el dúo musical Estopa (Cultura) y el escritor Eduardo Mendoza (Trayectoria) durante una gala en la sede de la Fundación RBA.

Sport Cultura Barcelona nació en 2004, la integran clubes deportivos, instituciones culturales y empresas, y fomenta el diálogo entre instituciones, ciudadanos y agentes sociales "aportando valor a las reflexiones sobre los retos actuales".