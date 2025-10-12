Zak Hilditch combina el cine de zombies con el duelo en 'We bury the dead' en Sitges

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El director australiano Zak Hilditch combina el cine de zombies con el duelo en el thriller postapocalíptico 'We bury the dead', que se proyecta en la sección Oficial Fantàstic del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, protagonizada por Daisy Ridley ('Star Wars') y ambientada en Tasmania.

En rueda de prensa este domingo, Hilditch ha asegurado que cuando se planteó se planteó la forma final del filme quiso dar un punto personal con la pena y el duelo: "Es algo que no había visto en las películas de zombies", ha dicho.

En la película, Ava (Ridley) se une a una unidad de recuperación de cadáveres después de la desaparición de su marido en un experimento militar que diezma la población de Tasmania con la esperanza de encontrarlo con vida, pero todo cambia cuando los cadáveres que está enterrando comienzan a mostrar signos de vida.

El director ha dicho que le preocupa el tema de la muerte y que cuando inició el proyecto en 2017 su madre acababa de morir, y ha asegurado que, aunque pueda sonar raro al decirlo, esta película de zombies es un tributo a ella, reflejando la pena y el duelo.

Hilditch ha admitido que en los primeros borradores del guión no aparecían zombies pero que cuando surgió la idea de que las personas revivieran para hablar de la pena y el duelo hizo que entraran los zombies.

Ha explicado que el peso de la película recae en el personaje de Ava y ha agradecido que para contar con Daisy Ridley "todos los planetas se alinearan" y aceptara participar.

Respecto a que se ambientara en Tasmania, ha explicado que quería un lugar remoto pero que debido a las dificultades para llegar allí y moverse en la zona se trasladó el rodaje a la costa este de Australia.