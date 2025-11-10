Zhejian Aixiner Stockings retoma la producción de la antigua fábrica de Nylstar en Blanes (Girona)

GIRONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial chino Zhejian Aixiner Stockings retomará la producción de hilos de nylon en la antigua fábrica de Nylstar en Blanes (Girona), informa la Conselleria de Empresa y Trabajo este lunes en un comunicado.

De esta forma, la planta productiva que entró en concurso de acreedores en 2023 recuperará su actividad industrial tradicional como proveedora del sector textil.

El grupo chino produce medias y calcetines de calidad, principalmente enfocado al público de China, y esta fábrica, que será la primera del grupo fuera de China, contará inicialmente con 35 trabajadores, la mayoría de ellos antiguos trabajadores de la propia Nylstar.

Para el proyecto de reanudación, la empresa ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo, así como de la Dirección General de Industria.

El ceo del grupo, Jian Yuan Ping, ha explicado que Aixiner, como antiguo cliente de Nylstar, ha entendido "que perder la marca equivalía a perder el origen de la calidad de la industria mundial de las medias de lujo", por lo que la operación es, a su juicio, una responsabilidad.