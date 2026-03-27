Acedo (PP) acusa al Gobierno de excluir a Melilla y Ceuta de las rebajas fiscales del decreto por la guerra de Irán

La diputada nacional del por el Partido Popular, Sofía Acedo - PP

MELILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del por el Partido Popular Sofía Acedo ha denunciado este viernes que el Gobierno de la Nación ha dejado fuera a Melilla y Ceuta del decreto de medidas económicas aprobado para paliar los efectos de la guerra de Irán, lo que, a su juicio, supone un nuevo "hachazo" para los ciudadanos de ambas ciudades autónomas.

Sofía Acedo ha criticado especialmente la exclusión del régimen impositivo especial, en concreto el IPSI (el impuesto que se paga en ambas ciudades en sustitución del IVA) lo que impide que los ciudadanos de ambas ciudades puedan beneficiarse de las rebajas fiscales aplicadas en el resto del país. "Se acredita el atropello a las dos ciudades autónomas al dejar fuera el régimen impositivo especial de Ceuta y Melilla. Dejan fuera el IPSI de las rebajas que han llevado a cabo para el IVA", ha matizado.

En este marco, la diputada popular ha cargado contra la delegada del Gobierno en Melilla, la socialista Sabrina Moh, a la que acusa de haber defendido públicamente unas medidas "sin ni siquiera conocer su contenido". En este sentido, Acedo ha señalado que, si la exclusión ha sido un error, "preocupa el lugar que ocupamos para este Gobierno", pero ha advertido de que, si ha sido deliberada, resulta "aún más grave" porque ignora las necesidades de las familias ceutíes y melillenses.

"La decisión deliberada de dejar fuera del decreto nuestras especificidades va a conllevar que mientras el resto de españoles van a ver rebajadas sus facturas de la luz o el gas, los melillenses no. Por tanto, vamos a seguir pagando los efectos de esta guerra", ha dicho, al tiempo que le ha recriminado a la delegada que, al margen de hacer el ridículo, no se haya puesto a trabajar inmediatamente para que este "despropósito" no se llevara a cabo.

"Esto es una de las cuestiones que nos ha llevado al Partido Popular a abstenernos en este decreto porque, como es obvio, no podemos apoyar que se ignore a Ceuta y Melilla como hace continuamente el Gobierno de España. Y así se lo ha trasladado desde la tribuna nuestro compañero Juan Bravo", ha comentado Acedo.

De igual modo, la parlamentaria nacional ha considerado que este decreto es "insuficiente" para hacer frente a la situación económica actual y le reprocha al Gobierno su negativa a rebajar el IRPF para adaptarlo a la inflación. "No entendemos la negativa a aliviar la difícil situación que padecen cientos de miles de familias en España. No han querido rectificar por más que les hemos insistido", ha dicho.

Por otro lado, ha asegurado que muchas de las medidas incluidas en el decreto ya habían sido propuestas por el Partido Popular, como la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes, ayudas a sectores como el transporte o el campo y la reducción de impuestos energéticos. Sin embargo, ha criticado que estas medidas "llegan tarde y mal". Según ha indicado, el retraso en la adopción de estas iniciativas ha supuesto un mayor coste para los ciudadanos, señalando que, de haberse aplicado antes, las familias españolas podrían haber ahorrado millones de euros. "Solo con la recaudación de los carburantes entre el inicio de la guerra y el 21 de marzo se han recaudado.El Gobierno de España ha recaudado 70 millones de euros extra. Si el Gobierno hubiera aplicado las medidas cuando las propusimos desde el PP, las familias hubieran ahorrado 190 millones de euros", ha sentenciado.

Finalmente, Acedo ha reiterado que el Partido Popular no puede respaldar un decreto que, además de ser insuficiente, "ignora a los ciudadanos de Ceuta y Melilla", algo que considera "inasumible".