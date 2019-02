Álvarez (UGT) pide que la manifestación del 8 de marzo "se convierta en una gran bofetada" contra PP y Vox

Publicado 19/02/2019 14:03:03 CET

MELILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado en Melilla que el 8 de marzo debe usarse para dar "una gran bofetada" a PP y Vox por sus supuestas pretensiones en relación a los derechos de las mujeres y a la violencia de género.

En rueda de prensa, el líder sindical ha manifestado su intención de que "el 8 de marzo se convierta en una gran bofetada a esta derecha y ultraderecha que ha aparecido en los últimos meses en nuestro país negando evidencias y realidades e intentando por la vía de los hechos quitar importancia a la violencia contra la mujer".

Álvarez ha señalado además que el presidente del PP "aún no ha pedido perdón" por relacionar las pensiones con los nacimientos y en contra del aborto. "Hoy en día el señor Casado aún no ha pedido perdón a las mujeres españolas por haber situado de manera irresponsable que el problema de la Seguridad Social es la falta natalidad, un señor Casado que es el presidente de un partido que ha gobernado muchos años este país y que no hecho ni una sola política para conciliar la maternidad, que no ha sido capaz de hacer en marcha la escuela de cero a tres años, y que es el país de la Unión Europea que menos invierte en maternidad y que menos recursos ha destinado a ello".

El secretario general de los ugetistas ha subrayado que para su sindicato la maternidad es un ejercicio libre. Así, ha manifestado que "no puede estar condicionado a ninguna otra condición que a la libertad de la mujer de ser madre, de la pareja de ser madre-padre o padre-padre. Es en ese sentido la idea de tener a la mujer como una máquina reproductora que nos parece absolutamente irresponsable".

BRECHA SALARIAL

Pepe Álvarez ha recalcado que "por ello queremos que el 8 de marzo sea una explosión de manifestación de hombres y mujeres en favor de la igualdad".

En este sentido, ha declarado que "la brecha salarial es una realidad que no solo incluye la diferencia de salario, incluye también la diferencia de condiciones de trabajo y de contratación de hombres y mujeres, y todos los datos que tenemos nos indican que la discriminación no solo no se reduce sino que se incrementa".

El secretario general de UGT ha señalado igualmente que "es necesario también abordar el acoso que se produce en la calle y el acoso que se produce en las empresas". "Y por ello --ha añadido-- es necesario erradicar el terrorismo machista, que un día sí y un día no nos acecha con una muerte más de una mujer en nuestro país".

"Por eso nos gustaría que el 8 de marzo de este año fuera claro, reivindique esa igualdad para desterrar de nuestro país estos discursos y volver a la senda para trabajar contra estas situaciones desigualdad que se producen", ha concluido Pepe Álvarez.