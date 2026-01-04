La APDH de Melilla celebra el cambio de nombre de la "Bandera Comandante Franco" por "Bandera de España"

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Defensa, Margarita Robles. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MELILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDH) ha mostrado su satisfacción por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que confirma la resolución del Ministerio de Defensa de cambiar la denominación de la "Bandera Comandante Franco" del Tercio Gran Capitán I de La Legión de Melilla por la de "Bandera de España", en cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Según ha explicado este domingo el presidente de la organización no gubernamental, José Alonso, la modificación del nombre fue acordada por el Ministerio de Defensa "en respuesta a la petición formal presentada por la propia asociación, que consideraba incompatible la anterior denominación con los valores democráticos recogidos en la legislación vigente".

Alonso ha subrayado que "las sociedades democráticas deben reconocer y poner en valor a aquellas personas que destacan por la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos, al tiempo que niegan reconocimientos públicos a quienes atentaron contra esos principios".

En este sentido, ha resaltado que España es un Estado social y democrático de Derecho y que, por tanto, "no puede ser referente ni merecer reconocimiento alguno quien instauró un régimen de opresión tras un golpe de Estado fallido y una posterior guerra civil".

El presidente de la APDH ha incidido en que "el franquismo se caracterizó por la violencia sistemática contra la población y el expolio de bienes públicos y privados", razones por las que, a su juicio, "resulta incompatible mantener homenajes institucionales a la figura del dictador". "Quien sólo respondía ante Dios y ante la Historia, hoy responde ante la Historia", ha concluido José Alonso, destacando el valor simbólico y reparador de la sentencia.

CONTRARIO A LA LEY DE MEMORIA

En una sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados de la Sección Quinta desestiman el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco en el que pedía mantener la denominación original por entender que el Ministerio de Defensa había actuado de forma sectaria por "exclusivas razones ideológicas".

A juicio de esta entidad, la unidad militar mencionada tiene el nombre de uno de sus fundadores y hace referencia a un hecho histórico que garantizó la españolidad de Melilla y de sus habitantes. Añadía en su recurso que la ley de Memoria Democrática no tiene por misión borrar todo lo que guarde relación con el dictador Francisco Franco, sino suprimir elementos de división entre ciudadanos.

La Sala recuerda la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia y señala que el cambio de denominación está amparado en el artículo 35 de la ley de Memoria Democrática, que enumera las medidas que tienen por finalidad eliminar elementos de división entre la ciudadanía y supongan exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial.

En este caso explica que, tal y como sostiene la Administración, "el mero enaltecimiento del máximo dirigente del régimen anterior es contrario a los principios y fines de la misma (ley) debiendo la Administración poner fin a aquel".

"No podemos pasar por alto que la persona que lideró el alzamiento en 1936 y el posterior régimen político supone un símbolo de esas fases de la historia de España en la totalidad de su persona y personalidad, de tal suerte que no cabe excluir sus vicisitudes militares previas al 18 de julio de 1936 pues también esas vivencias y méritos militares previos le colocaron en la situación y con la experiencia necesaria que le permitieron a la postre su liderazgo en el conflicto civil", añade.