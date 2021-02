La cárcel de Melilla “se confina” tras dar positivo 17 reclusos y varios funcionarios

MELILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Melilla ha ordenado "su confinamiento" después de que se haya registrado un brote de coronavirus que afecta de momento a 17 presos y cuatro funcionarios, según informan desde los sindicatos CSIF y ACAIP.

Los 17 positivos que han resultado después de la realización de una serie de test a un grupo internos que sentían los síntomas del Covid se dividen del siguiente modo: nueve en el módulo de penados, tres en preventivos, cuatro en el módulo de respeto con cocina y dos en ingresos.

A estos hay que sumar, de momento cuatro funcionarios con coronavirus, una cifra que podría aumentar porque se seguirán realizando pruebas del Covid. "La situación es un poco preocupante por lo que se pueda expandir el virus entre los reos" han admitido.

Para evitarlo, aseguran que la prisión ha contratado los servicios de una empresa exterior para realizar labores de desinfección general. Mientras se consigue frenar el covid, "la cárcel está totalmente confinada: los presos no pueden salir al patio, se han suspendido permisos, traslados, comunicaciones, etc., etc. No puede entrar ninguna persona ajena al centro y la situación es preocupante" han indicado.

El Centro Penitenciario de Melilla cuenta en la actualidad con 235 reos. Los sindicatos han solicitado PCR para todos los internos y funcionarios, así como que se extremen las medidas y se realicen tareas de desinfección. "También queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias y decirles que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para cuidar a los internos" han concluido.