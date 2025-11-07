Ceuta recibe 4 millones adicionales para atender la sobreocupación de menores migrantes

Archivo - Un grupo de personas hacen cola en el Puerto de Ceuta. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Ceuta recibirá 4,1 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados y hacer frente a la sobreocupación que sufren sus recursos de acogida, del 1.750%, con unos 500 niños a su cargo pese a contar con 27 plazas ordinarias.

La partida, que se suma a los 7 millones ya distribuidos con anterioridad, forma parte del acuerdo aprobado hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de distribución territorial del crédito de 13 millones destinado a la financiación de la atención a los menores extranjeros en 2025.

El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha agradecido la "solidaridad" de las comunidades autónomas y la "colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia" tras participar en el encuentro que concluyó con una asignación de un total de 4.136.363,64 euros para su ciudad.

Gaitán ha valorado de manera "muy satisfactoria" el resultado de la reunión, que ha servido para aprobar un acuerdo que permitirá al Ejecutivo ceutí "hacer frente a la falta de financiación presupuestaria derivada de la actual situación de colapso migratorio".

Gaitán ha informado de que Ceuta mantiene una sobreocupación del 1.750 % en sus recursos de acogida sobre la capacidad ordinaria del sistema, en un territorio de solo 18 km*, donde el 75 % de los menores se encuentra en instalaciones provisionales y de emergencia, multiplicando por 25 la media nacional de acogida.

El consejero ha recordado que aún está pendiente la ejecución de los fondos recogidos en el Real Decreto 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, que está dotado con 100 millones de euros, de los que a Ceuta le corresponden aproximadamente 1,5 millones, destinados a sufragar los gastos de traslado y acogida de menores en situación de sobreocupación.

En total, los 11,1 millones de euros asignados (sin incluir los 1,5 millones pendientes) en los distintos instrumentos de financiación "permitirán paliar en gran medida el déficit presupuestario que la presión migratoria de menores no acompañados supone para los Presupuestos de la Ciudad Autónoma".