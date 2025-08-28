Ceuta solicita la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria

Un grupo de personas hacen cola en el Puerto de Ceuta, antes de ser trasladados a la península, a 14 de agosto de 2025, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha formalizado este jueves la solicitud de declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la ciudad autónoma.

La Consejería de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo liderado por Juan Vivas (PP), con las competencias del área de Menores, ha remitido la petición a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La Ciudad ha cumplimentado así el trámite indispensable para el traslado a otras comunidades autónomas del país de los menores extranjeros no acompañados acogidos en sus recursos, que se encuentran saturados desde hace meses.

Ceuta asiste a día de hoy a unos 520 menores, pese a contar con 27 plazas ordinarias, que pueden ampliarse a 132.

La declaración de contingencia migratoria extraordinaria puede solicitarse cuando un territorio verifique que el número de menores acogidos triplica el de las plazas que determinan su capacidad ordinaria.

El real decreto 743/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes, fija la capacidad ordinaria de cada uno de los sistemas de protección y tutela de menores de las distintas comunidades.

Una vez declarada la situación de contingencia migratoria, se activará el protocolo de traslados desde estos territorios a la Península.

Está previsto que los repartos de los menores comiencen esta semana. La ministra Sira Rego manifestó el martes que estaba "todo dispuesto" para su inicio, aunque las reubicaciones se efectuarán de manera coordinada y equilibrada en el plazo de un año.