Melilla pedirá la declaración de contingencia migratoria para trasladar a la península a menores en un plazo de 15 días

MELILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed (PP), ha informado este miércoles que la Ciudad Autónoma va a solicitar la declaración de contingencia migratoria para Melilla con el objetivo de que todo menor migrante no acompañado que acceda a territorio de la ciudad española del norte de África de manera irregular "tenga que ser trasladado a la península en un plazo máximo de 15 días".

Randa Mohamed ha explicado que, según el Boletín Oficial del Estado, las comunidades autónomas deben asumir hasta tres veces su capacidad ordinaria en materia de acogida. La titular de Políticas Sociales ha subrayado que, "en el caso de Melilla, esa cifra se traduce en 84 plazas, por lo que cualquier cifra superior se considera sobreocupación".

Mohamed ha detallado que actualmente la ciudad mantiene un excedente de 175 menores. La consejera ha criticado la financiación prevista en el Real Decreto, cifrada en 900.000 euros, al considerarla "muy insuficiente" para cubrir tanto la sobreocupación de los centros como los traslados.

"La Ciudad lleva años financiando esta situación y 900.000 euros se quedan muy cortos, con lo que aún debe abonar el Ministerio", ha señalado. Asimismo, ha advertido de que el reparto contemplado en el decreto puede provocar un "efecto llamada" y convertir al Gobierno central en "el último eslabón de las mafias que trafican con seres humanos".

Por todo ello, Randa Mohamed ha exigido al Estado "soluciones reales, sostenibles y financiación suficiente", ya que Melilla "no puede seguir soportando en solitario" la presión migratoria de menores no acompañados.