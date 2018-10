Cinco migrantes siguen ingresados tras el salto a la valla de Ceuta, donde el CETI supera los 1.200 ocupantes

Publicado 27/07/2018 11:25:38 CET

CEUTA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) de Ceuta ha cifrado este viernes en cinco los migrantes subsaharianos que siguen ingresados en el Hospital Universitario de la ciudad autónoma tras la entrada en grupo a través del perímetro fronterizo protagonizado por 602 varones a primera hora de este jueves haciendo uso de una violencia "sin precedentes", según las Fuerzas de Seguridad. Por su parte, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta amanece este viernes con más de 1.200 personas acogidas.

La Administración sanitaria ha detallado en un comunicado que los guardias civiles asistidos "por quemaduras y otras lesiones de carácter leve" fueron diez. Todos recibieron el alta "después de ser atendidos por quemaduras y/ trastornos respiratorios provocados por la sustancia con la que fueron rociados" y ninguno ha pedido la baja médica, según han confirmado fuentes de la Comandancia local de la Benemérita a Europa Press.

El total de inmigrantes atendidos por el Servicio de Urgencias del Hospital ascendió a veinte. Quince fueron dados de alta a lo largo del jueves. De los otros cinco, tres han pasado por quirófano, uno ha tenido que ser escayolado con una fractura y otro ha quedado internado "por heridas de diversa consideración".

El Equipo Directivo del Hospital tuvo que reforzar el Servicio de Urgencias con enfermeros de otras unidades para suturar las diversas heridas que presentaban "tanto los inmigrantes como los guardias civiles, regresando posteriormente a sus respectivos puestos de trabajo". La situación se "normalizó" a lo largo del día y no fue necesario movilizar "a ningún profesional que no estuviese trabajando en ese momento". En quirófano sí hubo que suspender una intervención programada "para atender las urgencias quirúrgicas no demorables que se presentaron".

SATURACIÓN DEL CETI

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha amanecido este viernes con más de 1.200 personas acogidas, como en febrero del año pasado, el momento en el que alcanzó su mayor nivel de saturación tras la entrada en la ciudad de casi un millar de personas en dos saltos masivos durante apenas 72 horas.

Igual que entonces, las Fuerzas Armadas han cedido tiendas de campaña al Ministerio de Empleo para albergar a parte de los extranjeros dentro de las instalaciones del CETI y en el aparcamiento del Centro Ecuestre anexo.

El tiempo medio de estancia en esas dependencias antes del traslado de los migrantes a la Península había caído en los años de mayor presión migratoria sobre Ceuta a entre tres y cuatro meses pero a lo largo de los últimos meses ha vuelto a aumentar al quedarse sin huecos libres las ONG que tienen conveniadas plazas de acogida con el Ministerio de Empleo por la llegada cada semana de cientos de migrantes a las costas andaluzas.