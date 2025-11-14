Comunidad Musulmana de Melilla rechaza la proposición de Vox de prohibir la fiesta en la que sacrifican 6.000 borregos

Archivo - Imagen de archivo de ovejas - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MELILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado "su firme rechazo" a la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno de España a prohibir la celebración pública del Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio), en el que se sacrifican en Melilla 6.000 borregos cada año, y otras festividades musulmanas por considerarlas "ajenas a la cultura española".

En un comunicado firmado por su secretario general, Abdeluahb Mehamed Maanan, la entidad considera que la iniciativa de la formación que lidera Santiago Abascal "carece de fundamento cultural y social" y "vulnera principios esenciales recogidos en la Constitución Española", como la libertad religiosa, la igualdad y el derecho a la manifestación pública de las creencias sin discriminación.

La comunidad religiosa ha subrayado que "el Islam forma parte de la historia y la realidad social de España y, especialmente, de Melilla", donde "miles de familias musulmanas, españolas y melillenses, celebran sus festividades en convivencia, respeto y normalidad desde siempre".

Según Abdeluahb Mehamed Maanan, de prosperar la propuesta de Vox se sentaría "un precedente peligroso que discriminaría a una parte de la ciudadanía por su fe y amenazaría la convivencia entre comunidades", generando "división y exclusión social".

La organización ha subrayado además de que una medida de este tipo "vulneraría derechos fundamentales, estigmatizaría a una comunidad entera, desequilibraría la convivencia" en territorios multiculturales como Melilla y "proyectaría una imagen de intolerancia incompatible con una democracia moderna y diversa".

La asociación islámica ha defendido que "la convivencia no se construye prohibiendo, sino respetando", y recuerda que las festividades religiosas en Melilla "siempre se han desarrollado conforme a la ley y en un clima de respeto y armonía".

Finalmente, el comunicado ha hecho un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad política, instando a todas las fuerzas a rechazar propuestas que "rompan la cohesión social" y recordando que "España es plural, diversa y democrática".

"Melilla no es división, es encuentro. España no es imposición, es diversidad en libertad", ha concluido la declaración del secretario general de la Comunidad Musulmana de Melilla, Abdeluahb Mehamed Maanan.