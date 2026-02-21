Condenan a nueve años y medio de prisión a un hombre por amputar dos dedos a su hermano con un cortacañas en Melilla

Dos furgones de la Policía Nacional ante el Registro Civil de Melillla, en la sede de los Juzgados de la ciudad autónoma. - POLICÍA NACIONAL

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha condenado a nueve años y seis meses de prisión a un hombre por agredir a su hermano con un cortacañas en Melilla en febrero de 2021, provocándole la amputación traumática total del segundo dedo de la mano izquierda y la amputación subtotal del tercero, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. La resolución judicial confirma el fallo dictado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.

Según los hechos probados, sobre las 16,40 horas del 20 de febrero de 2021 el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables en esta causa, acudió en busca de su hermano con la intención de "ajustarle las cuentas" por "desavenencias previas relacionadas, al parecer, con el comportamiento de la víctima".

El procesado se presentó armado con un arpón de pesca y un cortacañas --cuchillo de grandes dimensiones-- y acompañado de un perro de raza pastor belga "Malinois". Tras localizar a su hermano cuando realizaba una compra en un establecimiento de la calle García Cabrelles, se dirigió a él a gritos, profiriendo insultos y expresiones desafiantes.

La sentencia recoge que acto seguido, azuzó al perro contra la víctima y, con la intención de causarle el mayor daño posible, le asestó varios golpes con el cortacañas, alcanzándole en la mano izquierda y provocándole profundos cortes.

El herido, de 34 años en el momento de la agresión, fue trasladado de urgencia al Hospital Comarcal, donde ingresó con heridas inciso-contusas y la amputación traumática del segundo y tercer dedo de la mano izquierda, además de múltiples fracturas y secciones tendinosas.

En concreto, presentaba una herida continua en el dorso de los metacarpianos segundo a quinto, amputación traumática total del segundo dedo, amputación subtotal del tercero, fractura de la base del segundo y tercer metacarpiano, así como fractura abierta del cuarto y quinto dedo con secciones completas del aparato extensor.

El lesionado precisó tratamiento antiinflamatorio y analgésico, curas locales y dos intervenciones quirúrgicas. En una primera operación, durante el ingreso hospitalario entre el 20 y el 26 de febrero de 2021, se intentó el reimplante del segundo y tercer dedo, se practicó una osteosíntesis del cuarto dedo y se suturaron los tendones extensores del cuarto y quinto.

Posteriormente, fue necesaria una segunda intervención en la que se procedió a la amputación total del segundo dedo y a la retirada del material de osteosíntesis el 14 de abril de 2021, además de un proceso de rehabilitación hasta su estabilización.

El perjudicado requirió un total de 262 días para su curación o estabilización, de los que 180 fueron de perjuicio básico, 75 de perjuicio moderado y siete de perjuicio grave, según el dictamen forense.

Como secuelas, le han quedado la amputación del segundo dedo de la mano izquierda; rigidez en las articulaciones metacarpofalángicas del tercer, cuarto y quinto dedo; algoneurodistrofia con dolor, edema y sudoración; parestesias; dos cicatrices de siete y seis centímetros en el dorso de la mano; y la posición en garra de los dedos tercero, cuarto y quinto. "Estas lesiones han provocado la práctica inutilidad funcional de la mano izquierda" admite el auto judicial.

Durante la vista oral, la víctima renunció expresamente a ser indemnizada por su hermano.