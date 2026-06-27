Detenidas dos personas en Melilla por una pareja de hecho ficticia para obtener una residencia legal en España

Uno de los policías de Melilla que ha investigado el caso de la pareja falsa. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha detenido a dos personas como presuntas responsables de los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el marco de una investigación sobre una supuesta unión de pareja de hecho ficticia destinada a obtener de forma fraudulenta una autorización de residencia en España.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura, la investigación se inició el pasado mes de marzo tras recibirse información sobre la posible celebración de una pareja de hecho de conveniencia en la ciudad de Málaga.

En dicha unión habrían participado una ciudadana española residente en Melilla y un ciudadano marroquí que se encontraba en situación administrativa irregular en territorio español. Las pesquisas revelaron que, tras formalizar la unión, el ciudadano marroquí solicitó ante la Oficina de Extranjeros de Melilla una autorización de residencia como pareja de una ciudadana comunitaria, permiso que finalmente le fue concedido.

Según ha explicado la citada fuente, los investigadores, especializados en la detección de este tipo de fraudes, comprobaron la documentación relacionada con el procedimiento y detectaron diversos indicios que apuntaban a la falsedad de los documentos notariales que acreditaban la supuesta relación. Asimismo, otras diligencias practicadas durante la investigación permitieron reunir nuevos elementos incriminatorios.

Al respecto, ha aseverado que todos los indicios obtenidos apuntan a que la verdadera finalidad de la unión era facilitar la regularización administrativa del ciudadano extranjero y garantizar su permanencia legal en territorio español y en el espacio Schengen.

Como resultado de la investigación, los agentes procedieron a la detención de dos personas: una de ellas como presunta autora de un delito de falsedad documental y la otra por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El correspondiente atestado policial ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla Plaza número 1, donde se ha incoado el correspondiente procedimiento judicial para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades penales.