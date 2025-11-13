Detienen en Melilla a nueve jóvenes extranjeros por hacerse pasar por menores no acompañados

MELILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a nueve ciudadanos marroquíes adultos acusados de falsedad documental por hacerse pasar por menores extranjeros no acompañados con el objetivo de beneficiarse de la protección de los servicios sociales y obtener documentación que les permitiera acceder al espacio Schengen.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, los arrestados, inicialmente indocumentados, "se presentaron en la Oficina de Asilo solicitando acogerse a dicha figura legal y aportando documentación personal en la que figuraban como menores de edad".

Sin embargo, según ha añadido la citada fuente, la investigación, iniciada a mediados de agosto, permitió descubrir que "los nueve individuos figuraban en bases de datos como menores tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, cuando en realidad eran mayores de edad".

El portavoz policial ha subrayado que esta situación derivó en la apertura de expedientes de protección por desamparo, gestionados por los servicios sociales "hasta que la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) constató la falsedad de su identidad".

Tras las pesquisas realizadas y una vez determinados los elementos de falsedad, los agentes de la Ucrif procedieron a su detención. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial, según recogen los atestados policiales.

El portavoz de la Jefatura Superior ha explicado que "la finalidad del engaño era obtener documentación que les permitiera desplazarse libremente por el espacio Schengen, bien como solicitantes de asilo o como exmenores tutelados al alcanzar la supuesta mayoría de edad basada en datos falsos".