Doce detenidos en Melilla de una trama por obtener permisos de residencia mediante matrimonios falsos

Agentes de la Policía Nacional acceden a la Oficina de Extranjería en Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a doce personas implicadas en una presunta trama dedicada a obtener de manera fraudulenta autorizaciones de residencia con el fin último de obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) de España para ciudadanos extranjeros a través de uniones de pareja de hecho ficticias.

Los interesados pagaban entre 10.000 y 12.000 euros para regularizar su situación en España, una cantidad de la que la falsa pareja recibía 2.000 euros y cada testigo 500 euros, quedando el resto en manos de los gestores y facilitadores de la operación.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Melilla, las detenciones han sido realizadas por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) en el marco de la operación 'Octopus'. Además de los arrestados, otras 47 personas "se encuentran en paradero desconocido", motivo por el cual se han cursado órdenes de búsqueda y detención.

La investigación se inició en mayo de este año, cuando los agentes detectaron varias uniones de pareja de hecho de conveniencia formalizadas en notarías de Barcelona. Según la Policía, "los documentos presentaban elementos claros de falsedad, tanto en las escrituras notariales como en contratos de alquiler y empadronamientos en distintas localidades de Cataluña".

Durante las pesquisas, los investigadores constataron la participación de quince falsos testigos, así como de captadores de ciudadanos españoles dispuestos a formalizar las uniones ficticias a cambio de dinero. "La trama contaba también con la intervención relevante de una asesora administrativa y dos abogados, encargados de la preparación y presentación de los expedientes".

Las personas con nacionalidad comunitaria que se prestaban a estas uniones eran captadas en Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, "aunque las gestiones se completaban en las provincias donde residían los ciudadanos extranjeros, principalmente Barcelona".

53 DETENIDOS Y 47 'EN BUSCA' DURANTE 2025

A lo largo del año, el Grupo de Extranjeros de la Policía "ha realizado 97 entrevistas a solicitantes de parejas de hecho sobre los que existían indicios de fraude, resultando 37 informes desfavorables que han derivado en la denegación de sus solicitudes" en la ciudad española del norte de África.

Además, desde la Ucrif se han iniciado investigaciones contra extranjeros que ya habían obtenido la autorización de residencia y sobre los que se detectaron indicios de falsedad. "En 2025, se ha identificado la implicación de 100 personas, de las que 53 han sido detenidas y 47 siguen pendientes de localización".

Tras las detenciones, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes para la revocación de las autorizaciones de residencia obtenidas de forma irregular.

Con esta operación, la Jefatura melillense ha subrayado "el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra las redes dedicadas a la tramitación fraudulenta de documentos de residencia y a la explotación de vías ilegales para obtener la regularización de ciudadanos extranjeros".