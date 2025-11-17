Empresarios de Melilla denuncian que la aduana con Marruecos "sigue sin operar pese al acuerdo bilateral" con España

Archivo - Tercera prueba para la reapertura de la aduana comercial entre Melilla y Marruecos. Imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA - Archivo

MELILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) ha denunciado que la aduana comercial entre Melilla y Marruecos continúa "sin estar operativa", a pesar del acuerdo alcanzado entre ambos países tras el cambio de posición de la política española respecto al Sáhara. El presidente de la patronal, Enrique Alcoba, ha afirmado que "supuestamente parece que está abierta, pero ante esa incertidumbre y esa inseguridad jurídica ningún empresario está moviendo mercancías".

Alcoba ha asegurado que desde enero de 2025, fecha en la que se anunció la reapertura del puesto aduanero tras años de cierre impuesto unilateralmente por Marruecos el 1 de agosto de 2018, "no se ha producido una sola expedición comercial significativa". Tras la interrupción realizada durante la Operación Paso del Estrecho en julio de 2025, "la actividad continúa paralizada".

El presidente de CEME-CEOE ha subrayado que esta situación "no responde a falta de interés empresarial", sino a las "condiciones restrictivas" impuestas para el tránsito de mercancías, que limitan el intercambio "a apenas un par de sectores, como el de los electrodomésticos". En su opinión, "el modelo que se está aplicando no es una aduana comercial ni así funciona en ninguna parte de Europa ni del mundo".

Alcoba ha defendido que una aduana comercial "debe operar conforme a los principios de oferta y demanda", permitiendo un flujo libre para los exportadores tanto de España como de Marruecos. Por ello, ha solicitado la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Sin embargo, ha reconocido tener "pocas esperanzas" en que sus gestiones prosperen, debido a "las continuas mentiras y el poco interés demostrado" por parte del Ejecutivo Central para exigir a Marruecos que cumpla la hoja de ruta pactada en 2022, documento que "en teoría" debía abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

La patronal ha insistido en que, sin una aduana plenamente operativa y con garantías jurídicas claras, "la economía melillense sigue sin poder beneficiarse del restablecimiento del comercio bilateral" anunciado por España y Marruecos desde el giro en la postura española sobre la soberanía del Sáhara Occidental, al respaldar el plan de autonomía para este territorio que propone el reino magrebí.