El Gobierno de Ceuta desea "fervientemente" que el PSOE vuelva a la oposición, "que es lo que hace muy bien"

Publicado 15/02/2019 14:12:56 CET

CEUTA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha dado este viernes la "bienvenida" a la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril anunciada por Pedro Sánchez, una noticia "que esperábamos desde hace bastante tiempo" y que el Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) ha recibido en plena reunión semanal ordinaria, según ha explicado en rueda de prensa su portavoz, Jacob Hachuel, que ha deseado "fervientemente" que el PSOE vuelva a ser tras esos comicios "el primer partido de la oposición, que es lo que hace muy bien".

"Todo esto ha venido como consecuencia de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, una buena noticia para Ceuta", ha argumentado Hachuel, que ha tachado de "nocivas" esas cuentas para la ciudad autónoma porque "no contemplaban una serie de partidas para atender nuestras particularidades" como las que específicamente se habían consignado en años anteriores para contribuir a sufragar la atención a los menores extranjeros no acompañados.

El también consejero de Gobernación ha indicado que "deseamos fervientemente que cuando se forme el nuevo Gobierno el PSOE vuelva a tener la fuerza necesaria para ser el primer partido de la oposición, que es lo que hace muy bien, y se pongan en marcha todos los mecanismos para aprobar unos Presupuestos Generales y todo lo demás".