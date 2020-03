El Gobierno de Ceuta pide a Sánchez que confine a la ciudad salvo en casos "de fuerza mayor"

CEUTA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha pedido este domingo a su homólogo del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que extienda las restricciones impuestas al transporte marítimo entre la ciudad autónoma y la península y que cierre el puerto de la localidad española norteafricana al tránsito de personas "salvo por causas de fuerza mayor".

Una vez suspendidas, desde este domingo por la mañana, los vuelos regulares en helicóptero hacia Algeciras y Málaga, Vivas ha apostado en rueda de prensa por tomar medidas contundentes sobre los dos principales "focos de riesgo" para la ciudad, el puerto y la frontera.

En el primer caso ha defendido que, aplicando el principio de "a menor movilidad, menor riesgo de propagación del coronavirus", sería conveniente limitar el transporte marítimo con Algeciras "al abastecimiento básico de mercancías para los ceutíes" y a "causas de fuerza mayor como enfermedad".

Con respecto a la frontera, el presidente de Ceuta ha reclamado que "si Marruecos vuelve a abrirla, el Gobierno de la Nación debería valorar no hacerlo por nuestra parte para limitar riesgos asociados a las condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, que cuenta con unas tasas de recursos en términos de profesionales sanitarios, camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos muy inferiores a las medias nacionales".

Vivas ha explicado que también ha avanzado a Sánchez que el "impacto económico de la crisis sanitaria", que augura que será "muy negativo" en términos generales, tendrá proporciones "más duras todavía" en la ciudad autónoma al sumarse a las medidas de "asfixia" adoptadas durante los últimos meses por el Reino alauita sobre Ceuta.

"He vuelto a pedir una acción enérgica y decidida del Estado y, al mismo tiempo, he valorado como procedente y necesaria la aplicación del Estado de Alarma y he ofrecido la solidaridad y el compromiso de apoyo de Ceuta", ha resumido el presidente de la Ciudad, que también ha apelado en repetidas ocasiones a la ciudadanía para que sea "responsable" con el cumplimiento de todas las medidas de limitación de movimiento adoptadas. En ese sentido, el líder del Ejecutivo local ha advertido que la Administración será "celosa" para garantizar su implementación "aunque sean incómodas".

Las autoridades sanitarias confirmaron durante la madrugada de este domingo el primer caso positivo de coronavirus en Ceuta en un estudiante universitario que el jueves regresó a la ciudad en helicóptero tras la suspensión de sus clases y Vivas ha cifrado en siete las personas de las que se han remitido muestras a Madrid tras apreciarse fundadas sospechas de que también se han contagiado.

El presidente de la Ciudad ha dejado en manos del Gobierno de la Nación la adopción de decisiones con respecto al centenar de ciudadanos marroquíes que ha optado por permanecer en las calles de Ceuta ante la negativa de su país a permitirles la entrada y su rechazo a volver a Algeciras y sobre los alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados que rechazan la tutela de la Administración autonómica y pernoctan al aire libre, sobre todo en el área portuaria.