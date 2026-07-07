El Gobierno de Melilla critica que el nuevo hospital no puede "garantizar suministro de agua las 24 horas del día"

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MELILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Melilla (HUME), inaugurado hace un año tras una inversión de 150 millones de euros, "carece de capacidad suficiente para garantizar el suministro de agua durante las 24 horas del día debido a la insuficiente capacidad de sus depósitos", según el estudio elaborado por técnicos del propio centro y de la Consejería de Medio Ambiente.

Así lo ha asegurado este martes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura (PP), quien ha explicado que esta carencia responde a un modificado introducido durante la construcción del hospital que, según ha afirmado, redujo a la mitad la capacidad prevista inicialmente para el almacenamiento de agua. El responsable autonómico ha señalado que el problema se ha agravado en los últimos días por el elevado consumo registrado en el centro.

Como medida para paliar esta situación, Ventura ha anunciado que la Consejería ejecutará una nueva acometida de agua para el Hospital Universitario, dependiente del Gobierno central, con el objetivo de duplicar el caudal que recibe desde la red general de abastecimiento.

Según el consejero, esta actuación forma parte de las soluciones consensuadas entre los técnicos del hospital y los de la Consejería tras los problemas registrados la pasada semana, cuando, según ha relatado, Medio Ambiente fue alertada de manera informal por un médico de la falta de agua en el centro. Ante esta situación, la Ciudad Autónoma suministró agua mediante cubas durante tres días, desde el jueves hasta el sábado, para garantizar el funcionamiento del hospital.

Ventura también ha criticado a la delegada del Gobierno por un escrito que ha calificado de "incendiario", en el que, según ha indicado, acusaba a la Ciudad Autónoma de "someter" al hospital a cortes nocturnos de agua.

Estas declaraciones se producen después de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, denunciara públicamente la "situación crítica" que, a su juicio, atraviesa el Hospital Universitario de Melilla como consecuencia de los cortes nocturnos de agua que, según sostiene, viene realizando la Ciudad Autónoma desde la semana del 15 de junio sin previo aviso oficial.

En un comunicado, Ingesa afirmó que el hospital, inaugurado en junio de 2025 tras una inversión de 150 millones de euros, había logrado mantener hasta ahora su actividad gracias a sus propias infraestructuras hídricas, aunque advirtió de que la situación resulta "insostenible" si continúan las interrupciones del suministro.

El organismo recordó que el agua constituye un recurso esencial para el funcionamiento de un hospital, al resultar imprescindible para la higiene clínica, la esterilización del material sanitario, la limpieza de las instalaciones y el funcionamiento de numerosos equipos médicos, además de ser necesaria para la realización de múltiples procedimientos asistenciales.

Asimismo, alertó de que los efectos de los cortes afectan especialmente a servicios que permanecen operativos las 24 horas, como la Unidad de Diálisis, el Servicio de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los quirófanos y el Hospital de Día.

Ingesa aseguró además que tanto la dirección del Hospital Universitario como la propia institución habían mantenido hasta ahora una actitud de "discreción absoluta" en sus contactos con la Consejería de Medio Ambiente, apelando a la "lealtad institucional". Sin embargo, justificó la difusión pública del problema en la falta de respuesta a sus requerimientos oficiales y en la ausencia de soluciones, con el objetivo de que "la ciudadanía conozca la situación y quién es el responsable de la misma".

Por su parte, la Ciudad Autónoma rechaza esa versión y sostiene que el origen del problema no son los cortes en el suministro general, sino la escasa capacidad de almacenamiento de agua del nuevo hospital, una circunstancia que, según afirma, pretende corregir mediante la nueva acometida anunciada y el apoyo puntual con cubas de agua cuando sea necesario.