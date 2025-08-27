La Guardia Civil recupera otro cadáver de un migrante en Ceuta, el vigesimotercero de 2025

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CEUTA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este miércoles el cadáver de un joven de origen magrebí en aguas de Ceuta, tras quedar enganchado en redes pesqueras. Es el vigesimotercer cuerpo sin vida hallado en el mar desde el inicio de 2025.

Tras recibir el aviso, efectivos de la benemérita se han desplazado a la zona de la almadrabeta para localizar al fallecido. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) lo han rescatado de entre las redes que usan los pescadores de la Almadraba en su trabajo.

El cuerpo pertenecía a un joven de edad aún sin especificar, a la espera de los resultados de la autopsia. El varón portaba solo un bañador, no llevaba aletas ni traje de neopreno, como "suele ser común en los cadáveres hallados en situaciones similares, al ser la indumentaria usada para cruzar a nado de manera irregular desde Marruecos hasta Ceuta".

Las primeras hipótesis apuntan a que "no llevaba mucho tiempo en el agua", según han informado desde el instituto armado.

En todo el 2024 aparecieron 21 cadáveres en las costas de la ciudad autónoma, cifra que fue superada hace unos días, con el hallazgo del vigesimosegundo cuerpo. Solo en agosto se han recuperado seis.

En paralelo, la presión migratoria continúa entre media y alta en la frontera del Tarajal. Los agentes de la Guardia Civil y de las fuerzas de Marruecos colaboran cada noche en grandes operativos para evitar que los llamados "nadadores", que se lanzan al mar desde Fnideq (la localidad marroquí más cercana a Ceuta) alcancen territorio español.