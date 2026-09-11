La Guardia Civil refuerza la vigilancia en las Chafarinas con una patrullera tras la llegada de 34 migrantes

Patrullera 'Río Guadiana'. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar), la 'Río Guadiana', se ha incorporado al dispositivo de seguridad desplegado en las Islas Chafarinas para reforzar la vigilancia marítima y prevenir nuevas entradas irregulares, después de que 34 migrantes llegaran al archipiélago en dos jornadas distintas y fueran trasladados posteriormente a Melilla.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la incorporación de la embarcación permitirá aumentar los medios marítimos disponibles y la capacidad de vigilancia y respuesta de la Guardia Civil en las aguas próximas a las islas.

Así, ha detallado que las actuaciones podrán desarrollarse, cuando sea necesario, en coordinación con la Gendarmería Real Marroquí, dentro de los mecanismos de cooperación existentes entre ambos países.

El portavoz gubernamental ha indicado que la 'Río Guadiana' es una patrullera de altura que entró en servicio en 2006, tiene 25 metros de eslora y capacidad para hasta diez tripulantes. Cuenta con medios de navegación, comunicaciones e intervención marítima, además de una embarcación auxiliar semirrígida tipo RIB con una velocidad cercana a los 30 nudos.

La embarcación dispone de dos hidrojets Hamilton propulsados por motores de 1.400 caballos de potencia cada uno y un motor adicional de 800 CV. Su velocidad máxima aproximada es de 30 nudos y cuenta con una autonomía de unas 680 millas náuticas.

Entre sus funciones figuran las labores de inspección y vigilancia marítima, así como actuaciones de intervención y medios específicos para operaciones de buceo.

El refuerzo se produce después de la llegada a las Chafarinas de 34 migrantes, 32 de origen subsahariano y dos magrebíes. Un primer grupo de 17 personas llegó el lunes 31 de agosto y otro grupo de 17, entre ellos tres menores, lo hizo el viernes 4 de septiembre. Los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladados a Melilla y reseñados en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía.

Las Islas Chafarinas son un archipiélago de soberanía española situado a 1,9 millas náuticas, unos 3,52 kilómetros, de la costa continental africana y a aproximadamente 50 kilómetros de Melilla.