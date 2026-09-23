La Guardia Civil rescata a seis personas en tres intervenciones de emergencia en el mar en Melilla

Uno de los rescates realizados por la Guardia Civil en Melilla. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en Melilla a seis personas que se encontraban en situación de "grave riesgo" en el mar tras verse sorprendidas por el viento y el oleaje mientras realizaban actividades náuticas. Los afectados presentaban dificultades para regresar a la costa y fueron auxiliados en tres intervenciones desarrolladas durante los días 8 y 19 de septiembre.

Según ha informado este miércoles un portavoz de la Comandancia, la primera actuación tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en la zona de Aguadú, donde el equipo de Natación, Intervención y Rescate (NIR) de la Comandancia localizó una embarcación a la deriva que había sufrido problemas de propulsión.

Los agentes procedieron a asegurar la embarcación y rescataron a sus dos ocupantes, que habían perdido el control de la nave. Ambos fueron trasladados a una zona segura.

El pasado 19 de septiembre se produjeron otras dos situaciones de emergencia de forma consecutiva, ambas condicionadas por el oleaje, que dificultó las maniobras de aproximación y rescate.

El primero de estos auxilios tuvo lugar nuevamente en la zona de Aguadú. Una moto de agua ocupada por dos personas sufrió un fuerte impacto del oleaje, que provocó la caída de ambos tripulantes al agua. La intensidad de las olas les impedía volver a subir a la embarcación, por lo que quedaron expuestos a la acción del mar.

Los agentes del NIR consiguieron aproximarse hasta los afectados, rescatarlos y estabilizar la situación para, posteriormente, remolcar la moto de agua hasta el puerto de Melilla.

Poco después, la Guardia Civil recibió un segundo aviso en la playa de los Cárabos por otra moto de agua, ocupada igualmente por dos personas, que había quedado a la deriva después de sufrir una avería mecánica.

El portavoz policial ha destacado que las condiciones del mar dificultaron las maniobras de aproximación, aunque finalmente los agentes lograron rescatar a los dos ocupantes y remolcar la moto de agua hasta puerto seguro. En las tres intervenciones, los seis auxiliados se encontraban en buen estado de salud y no precisaron asistencia sanitaria.

La Guardia Civil ha recordado además a la ciudadanía y, especialmente, a los usuarios de motos de agua y embarcaciones de recreo, el riesgo que supone navegar con condiciones meteorológicas adversas.

En este sentido, ha reconocido que "el estado del mar puede cambiar de forma repentina y generar corrientes y oleaje capaces de comprometer la estabilidad de una embarcación y la seguridad de sus ocupantes en pocos minutos". Por este motivo, la Comandancia ha recomendado consultar los partes meteorológicos oficiales antes de realizar cualquier salida al mar.