Hallan el cuerpo sin vida de un joven magrebí en la playa de la Hípica de Melilla

Imagen de una de las playas de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven de origen magrebí ha sido hallado fallecido a las 17,25 horas de este lunes en la orilla de la playa de la Hípica, frente al Club de Tropa, en la ciudad de Melilla, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Delegación del Gobierno.

Tras el aviso, se activaron los efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para iniciar las actuaciones correspondientes.

Según la citada fuente, "el fallecido es un varón joven, de origen magrebí, según las primeras informaciones facilitadas por las autoridades".

Una vez autorizado el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Melilla, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

La Guardia Civil ha abierto diligencias con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y lograr la plena identificación del fallecido, ha indicado el portavoz gubernamental.

En episodios anteriores de características similares registrados en la ciudad autónoma, los cuerpos sin vida correspondían a migrantes procedentes de la cercana costa de Marruecos, que fallecieron al intentar acceder de manera irregular a Melilla por vía marítima, ya fuera a nado o en embarcaciones precarias.