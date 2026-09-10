Hallan en Melilla a 71 personas ocultas en atracciones que pretendían viajar como polizones a la península

Agentes realizan inspecciones dentro de la Operación Feriante. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional ha localizado un total de 71 personas ocultas en atracciones durante la Operación Feriante en Melilla que pretendían viajar como polizones hacia la península ocultos en atracciones, camiones, bateas y remolques de los feriantes que han abandonado esta semana Melilla tras la finalización de las fiestas patronales.

El dispositivo especial se ha desarrollado durante el desmontaje de la Feria y hasta el embarque de las atracciones con destino a Málaga, Almería y Motril (Granada) a través del puerto comercial de Melilla, "con el objetivo de impedir que personas ocultas en los vehículos pudieran realizar el trayecto de manera irregular y con grave riesgo para su integridad física".

Según ha informado un portavoz de la Comandancia, el operativo de la Guardia Civil ha contado con efectivos del Equipo de Registro de la Sección Fiscal del Muelle, pertenecientes a la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras; del Servicio Cinológico, con perros especializados en la búsqueda de personas, explosivos y drogas, así como sus guías; y de la 2ª Compañía Fiscal, a través del Equipo Aéreo de Drones y una embarcación del Equipo Marítimo.

Estos últimos medios han permitido reforzar la vigilancia para impedir también posibles intrusiones por vía marítima hacia los buques que abandonaban la ciudad.

Según el balance realizado por la Comandancia, durante el retorno de las atracciones y vehículos fueron localizadas 55 personas ocultas en el interior de los huecos de las distintas estructuras que pretendían embarcar rumbo a la península.

Por su parte, la Jefatura Superior de Policía ha comunicado que durante el dispositivo fueron detectadas por sus agentes un total de 16 personas escondidas en los vehículos, 15 de ellas menores de edad, que pretendían acceder de manera irregular a la Península.

Además, ha subrayado que el operativo permitió impedir que varias decenas de personas llegaran a introducirse en los vehículos utilizados por los feriantes y en las propias atracciones, donde trataban de ocultarse en cualquier hueco disponible para eludir los controles fronterizos.

Por último, ha resaltado que la actuación preventiva ha tenido también como objetivo evitar situaciones de especial riesgo para quienes intentan realizar este tipo de desplazamientos, ya que esconderse en el interior de vehículos y estructuras de las atracciones puede poner en peligro su integridad física.